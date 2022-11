Ist Aleks mit seiner Verführerin zusammen?

Christina und Aleks sollen den Treuetest nicht bestanden haben. Wir checken die Gerüchte.

In der dritten Staffel von Temptation Island VIP eskaliert die Situation zwischen den beiden Realitystars immer weiter. Nachdem Christina Aleks mit seiner Verführerin Vanessa gesehen hat, rastet sie komplett aus und pöbelt alle an. „Pass auf, was du machst, sonst knallt es“ ist noch eine der harmloseren Aussagen.

Aleks und Vanessa zusammen?

Mehrere Tiktoker sagen, dass er und seine Verführerin mehrfach in Berlin gesehen wurden. Ob das stimmt, ist aber nicht klar. Auch Gigi und Michelle sollen nicht mehr zusammen sein. Safe Gewissheit bekommen wir sowieso erst nach der Reunion Ende Dezember.

Sehen wir SIE vielleicht bald bei Temptation als Host?