"Temptation Island VIP": Ist Vanessa schwanger von Aleks?!

Es gibt ein Gerücht, dass die Verführerin Vanessa ein Kind von Aleks erwarten soll. Er hat sich jetzt dazu geäußert.

Bei "Temptation Island VIP" hat sich Aleks in die Verführerin Vanessa verliebt, obwohl er noch in einer Beziehung mit Christina steckte. Im Finale der Sendung hat er Vanessa gefragt, ob sie mit ihm zusammen sein möchte. Von Christina hat er sich getrennt. Jetzt gibt es das krasse Gerücht, dass Vanessa von ihm schwanger sein soll.

Woher kommt das Gerücht?

Das soll Christinas Ex Salvatore verbreiten. Die beiden waren auch schon gemeinsam bei "Temptation Island" - damals hat er sie betrogen. Mittlerweile beefen sich Christinas Ex-Freunde, wer denn der Schlimmere sei. Dabei erzählt Salvatore, dass Vanessa schwanger sein soll. In einem Twitch-Livestream spricht er von "engen Kontakten", die ihm das erzählt haben. Hier ist auch ein Ausschnitt aus seiner Insta-Story, in der das Gerücht steht:

Ist Vanessa schwanger? Das sagt Aleks dazu!

Aleks hat vom Gerücht gehört. Er findet es krass, dass sich Leute so etwas ausdenken. Er sagt, dieses Gerücht sprengt den Rahmen.

Hier siehst du seine Insta-Story:

