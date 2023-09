"Temptation Island VIP": DIESE Couples sind dabei!

Bisher gab's nur Gerüchte über mögliche Couples der neuen "Temptation Island VIP"-Staffel. Jetzt ist es offiziell.

Wenn du "Bachelor in Paradise" geschaut hast, dann kennst du drei der Couples safe. Sie waren nämlich dort schon dabei. RTL hat jetzt gedroppt, welche Pärchen ihre Beziehungen bei "Temptation Island VIP" testen:

Mimi Gwozdz und Yannick Syperek

Mimi und Yannick haben sich eigentlich über eine Dating-App kennengelernt. Zu einer Beziehung kam's allerdings erst mal nicht. Beide haben dann beim Bachelor und der Bachelorette mitgemacht. Bei "Bachelor in Paradise" haben sie sich wiedergesehen und sind dort zusammengekommen. Doch es gibt Schwierigkeiten. Yannick ist schon bereit für die nächsten Schritte: Zusammenziehen und Kinder kriegen. Mimi fühlt sich allerdings noch lange nicht bereit für eine eigene Fam.

Jana-Maria Herz und Umut Tekin

Auch Jana-Maria und Umut haben sich bei "Bachelor in Paradise" gefunden. Doch das Vertrauen ist auf beiden Seiten nicht da: Denn Umut soll mit einer anderen Frau rumgemacht haben und Jana-Maria mit einem anderen Mann unterwegs gewesen sein. Es gab sogar schon eine kurze Beziehungspause. Bei "Temptation Island VIP" wollen sie wieder Vertrauen zueinander gewinnen.

Denise Hersing und Lorik Bunjaku

Das dritte "Bachelor in Paradise"-Paar sind Denise und Lorik. Doch auch bei den beiden läuft's nicht perfekt. Sie führen eine Fernbeziehung: Denise wohnt in Braunschweig und Lorik in Mannheim. Dazu kommt, dass Denise ihrem Freund nicht vertraut. Sie hat ihm sogar verboten, alleine auf Partys zu gehen: "Entweder wir gehen zusammen feiern oder er geht gar nicht mehr feiern.", sagte sie gegenüber RTL.

Kader Loth und Ismet Ali

Kader Loth und "Isi" Ali sind das einzige Paar, das sich nicht bei "Bachelor in Paradise" lieben gelernt hat. Dafür waren sie schon bei "Das Sommerhaus der Stars" dabei. Inzwischen sei ihre Beziehung eingeschlafen. Außerdem herrscht auch hier Misstrauen.

Ob die Paare den krassen Test bei "Temptation Island VIP" überleben, wird sich zeigen. Am 3. Oktober startet die neue Staffel.

