Junge sammelt 790.000 Euro für kranke Menschen

Der Junge heißt Max Woosey und wohnte drei Jahre lang in einem Zelt bei seinen Eltern im Garten, um Spenden zu sammeln.

Max ist 10 Jahre alt, als sein Nachbar und Freund Rick an Krebs stirbt. Doch davor schenkt Rick dem jungen Max ein Zelt und sagt, er solle damit ein Abenteuer erleben.

Max macht genau das. Rund 3 Jahre lang schläft er in dem Zelt, das er geschenkt bekommen hat. Er stellt es die meiste Zeit in seinem Garten auf. Doch Max schläft nicht nur in dem Zelt, weil er es mag zu campen, sondern für einen guten Zweck.

Warum die Aktion?

Rick, sein verstorbener Freund, lebte die letzten Tage in einem Hospiz. Das ist eine Einrichtung, die sie sich um Menschen kümmert, die bald sterben. Max will mit seiner Zeltaktion Spenden für das Hospiz sammeln und schafft das auch. Rund 790.000 Euro kamen in den drei Jahren zusammen. So können rund 15 Angestellte des Hospizes ein ganzes Jahr lang bezahlt werden.

Kleine Berühmtheit

Die Nacht auf den ersten April wird seine letzte Nacht im Zelt sein, danach wird der Junge wieder im Haus seiner Eltern schlafen.

In den drei Jahren ist der "Junge im Zelt", wie er genannt wird, zu einer kleinen Berühmtheit geworden. Er durfte den damaligen Premierminister Boris Johnson treffen und hat sein Zelt an vielen Orten aufgeschlagen. Unter anderem auf einem Balkon eines Luxushotels und in einem Zoo.