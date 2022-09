Roger Federer beendet seine Karriere

Der Tennisprofi macht Schluss! Als Grund nannte der langjährige Weltranglisten-Erste körperliche Beschwerden.

Der Laver-Cup in London nächste Woche werde sein letztes Turnier sein, kündigte der Schweizer am Donnerstag an. Auf Instagram postete er dieses Video:

Roger Federer gewann 20 Grand-Slam-Turniere und 103 Einzeltitel. Er stand insgesamt 310 Wochen an der Spitze der Weltrangliste und wurde fünfmal zum Weltsportler des Jahres gewählt - so häufig wie kein anderer Sportler.

