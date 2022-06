Tennis-Star wirft Zuschauern Rassismus vor!

Beim alljährlichen Tennisturnier "Boss Open" in Stuttgart soll Nick Kyrgios rassistisch beleidigt worden sein.

Das behauptet der australische Tennisspieler auf Instagram. Ihm persönlich passiere das schon seit einer Weile, von rassistischen Kommentaren bis hin zu völliger Respektlosigkeit. Jahrelang habe er das nicht an sich rangelassen. Aber besonders beim kalifornischen Turnier Indian Wells und jetzt in Stuttgart sei es ihm nochmal bewusst geworden, dass die Leute glauben es sei normal. Es habe aufgehört ihn zu kümmern, was die Menschen denken und was er ihrer Meinung nach sein sollte: "Eine Sache, die ich aber niemals tolerieren werde, sind Zuschauende, die mit Zwischenrufen stören und Athleten Beleidigungen entgegenbrüllen", so der Profi.

Turnier-Veranstalter untersucht den Vorfall!

"Wir haben Nick Kyrgios und seinem Team unser Bedauern zu den Vorkommnissen zum Ausdruck gebracht und ihm versichert, dass wir ein derartiges Verhalten nicht akzeptieren. Der Vorfall wird derzeit von den Verantwortlichen untersucht", teilte der Veranstalter mit. Außerdem habe die Einhaltung sportlicher Werte wie Fairness, Toleranz und Teamspirit oberste Priorität.