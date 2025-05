Flicks große Geste: Nach Horror-Verletzung darf ter Stegen ran

DFB-Star Marc-Andre ter Stegen steht nach seinem Patellasehenenriss vor seinem Comeback beim FC Barcelona unter Hansi Flick.

219 Tage hat ter Stegen kein Profispiel mehr bestritten. Diese Durststrecke soll morgen enden. Flick schenkt dem 33-Jährigen sein Vertrauen und das obwohl es für die Katalanen um wichtige Punkte im Meisterrennen in Spanien geht. Der Heidelberger hat lobende Worte für den Nationaltorwart:

Marc ist auf einem guten Weg, auf einem guten Niveau, ich sehe es an seinem fantastischen Training.

FC Barcelona: Flick ermöglicht ter Stegen ein Comeback Dauer 0:20 min FC Barcelona: Flick ermöglicht ter Stegen ein Comeback

FC Barcelona: Auch ter-Stegen-Vertreter Szczesny darf ran

Beim FC Barcelona läuft es aktuell fantastisch: Erster in der Liga, Chance auf das Champions-League-Finale in München und der Pokalgewinn vergangene Woche. Iñaki Peña und bis zuletzt Wojciech Szczesny hatten sich den Posten der Nummer eins geteilt. Trotz der guten Leistungen des Polens darf ter Stegen am Samstag ran. Aber auch Szczesny schaut nicht in die Röhre. Er soll im Halbfinal-Rückspiel der Champions League das Tor der Katalanen hüten.

Ter Stegens Comeback ist auch für Julian Nagelsmann eine tolle Nachricht. Der Bundestrainer kann auch in der Endrunde der Nations League Anfang Juni auf seine Nummer eins bauen. Verzichten muss Nagelsmann allerdings wohl auf den aktuell gesperrten und frisch operierten Antonio Rüdiger verzichten.