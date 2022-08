Anschlag in Jerusalem: Auf Menschen in Bus geschossen!

auf Whatsapp teilen

In Jerusalem wurden am Morgen mehrere Menschen verletzt. Der Anschlag fand an mehreren Orten statt.

Bei dem Anschlag wurden mindestens acht Menschen verletzt - einige davon schwer. Laut Polizei wurde auf Menschen in einem Bus und auf einem Parkplatz geschossen. In dem Bus waren Gläubige, die von der Klagemauer in die Stadt fahren wollten. Die Klagemauer gilt als wichtigste Gebetsstätte für Jüdinnen und Juden. Täter stellt sich! Ein Tatverdächtiger war mehrere Stunden auf der Flucht. Später stellte er sich aber der Polizei und wurde festgenommen. Hintergrund ist der sogenannte Nahost-Konflikt. So wird der Streit zwischen Israel und arabischen Staaten genannt. Es geht darum, wem die Region Palästina gehört. Deshalb gibt es in Israel immer wieder Anschläge. In den vergangenen Wochen gab es auch Raketenangriffe. In diesem Video gibt es mehr Infos zum Nahost-Konflikt: Hier kannst du mehr zur aktuellen Lage lesen: Jetzt ruhen die Waffen 🕊 Angriffe: Was passiert gerade in Israel und Palästina?