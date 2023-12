Erst erlaubt, dann verboten: Frau darf trotz Notfall nicht abtreiben

Das hat der Oberste Gerichtshof im US-Bundesstaat Texas entschieden. Vorher hatte eine Richterin dem Antrag zugestimmt.

Ärzte hatten der 31-jährigen Kate Cox letzte Woche gesagt, dass der Fötus die schwere Chromosomenstörung Trisomie 18 hat. Kate ist in der 20. Woche schwanger und muss nach Angaben ihrer Anwältin auch selbst mit gesundheitlichen Gefahren rechnen durch die Schwangerschaft. Es könne zudem ihre Chancen reduzieren, in der Zukunft weitere Kinder zu bekommen. Deswegen hatte sie einen Dringlichkeitsantrag auf Abtreibung gestellt - die Richterin Maya Guerra Gamble gab dem Antrag am Donnerstag in Dallas statt.

Alle ihre Ärzte haben ihr gesagt, dass ihr Baby tot auf die Welt kommen wird oder nur Minuten, Stunden oder Tage leben wird.

Texas: Staatsanwalt geht gegen geplante Abtreibung vor

Diese Entscheidung wollte Ken Paxton, Generalstaatsanwalt von Texas, unbedingt verhindern. Paxton ist erzkonservativ - vertritt also sehr stark traditionelle Werte - und ist dementsprechend gegen Abtreibung. Der oberste Gerichtshof in Texas gab Paxton am Freitagabend Recht und verbot die Abtreibung doch noch.

Strenges Abtreibungsgesetz in Texas

2022 hatte das höchste Gericht in den USA das verfassungsrechtlich garantierte Recht auf Abtreibung aufgehoben. Daraufhin haben viele konservative Bundesstaaten ein sehr strenges Abtreibungsgesetz beschlossen - darunter auch Texas. Das Gesetz besagt, dass Frauen auch dann nicht abtreiben dürfen, wenn sie vergewaltigt wurden. Auch im Fall von Inzest ist laut dem Gesetz eine Abtreibung nicht erlaubt.

Legal ist eine Abtreibung, wenn die Frau durch die Schwangerschaft in Lebensgefahr ist. Aber: Das Gesetz ist nicht eindeutig formuliert. Deshalb haben Ärzte oft Angst davor, hohe Strafen zahlen zu müssen, wenn sie eine Abtreibung durchführen, die am Ende doch nicht erlaubt war.