BW: Trinkwasser mit Chemikalie TFA belastet - Maßnahmen kommen

Trifluoressigsäure kann von der Umwelt kaum abgebaut werden. Wasserversorger schalten sich jetzt ein.

Trifluoressigsäure (TFA) ist auch als "Ewigkeitschemikalie" bekannt. In Baden-Württemberg ist ihr Gehalt im Grund- und Trinkwasser in letzter Zeit immer weiter gestiegen. Derzeit ist die Belastung mit der Chemikalie noch nicht zu hoch, dennoch will die Wasserversorgung im Kreis Heilbronn TFA nun aus dem Wasser filtern.

Auch im Raum Heilbronn-Franken steigt die Belastung des Trinkwasser mit giftiger Trifluoressigsäure, kurz TFA. So wie in ganz Baden-Württemberg. Wasserversorger leiten nun Maßnahmnen gegen die Chemikalie ein.

Wasserversorger will TFA aus Wasser filtern

Deswegen gibt es jetzt Pilotprojekte für neue Filteranlagen - zum Beispiel Filter auf Aktivkohlebasis. Der Geschäftsführer der Wasserversorgung Bad Rappenau, Alexander Freigang, erklärte, dass die Verfahren derzeit erprobt würden. Sie seien aber auch mit hohen Kosten verbunden.

Warum ist TFA so gefährlich?

TFA entsteht zum Beispiel durch den Abbau bei Pflanzenschutzmitteln. Die Chemikalie ist so stabil, dass sie dauerhaft in der Umwelt bleibt. Die deutschen Behörden schätzen TFA aktuell als fortpflanzungsgefährdend. Laut Umweltbundesamt wird die Bewertung der Einschätzung derzeit geprüft.