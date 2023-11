Am Samstag fand das große Box-Event von Trymacs statt. Zwölf Content-Creator traten an. Wer gewonnen, erfährst du hier.

Trymacs konnte wegen einer Verletzung am Handgelenk nicht selbst in den Ring steigen. Aber: Diese Influencer traten gegeneinander an:

Regina Hixt vs. Tina Neumann

Chefstrobel vs. Jan Schlappen

Anna Gazanis vs. Kathi Fasold

Nici Stemmler vs. Noah Zett

The Franklin vs. The Genetic One

CrispyRob vs. Jonas Ems

The Great Fight Night 2: Das sind die Sieger

Als Gewinner verließen Regins Hixt, Jan Schlappen, Anna Gazanis und Nici Stemmler den Ring. Der Kampf zwischen The Franklin und The Genetic One endete unentschieden.

Im Hauptfight traten CrispyRob und Jonas Ems gegeneinander an. Am Anfang schenkten sich die beiden nichts. Aber: Die Technik von CrispyRob war besser. Er landete auch die härteren Treffer. Aber Jonas Ems konnte richtig was wegstecken. Immer wieder wackelte er stark - blieb aber stehen. Am Ende mussten die Ringrichter entscheiden. Der Sieger: CrispyRob.

Der Moment, in dem der Sieger gekürt wurde:

Das ist noch passiert!

Jonas Ems hatte bei seinem Einlauf eine besondere Botschaft. Er lief mit einem Song ein, in dem es um Tierschutz ging. Dazu wurden Fotos hochgehalten, um gegen Tierversuche, Massentierhaltung und das Tragen von Pelz zu demonstrieren.

Und: In der Pause stand plötzlich Knossi im Ring. Er wollte aber nicht boxen, sondern singen. Zusammen mit Marc Eggers, MalleKalle und Lorenz Büffel performte er als Mallorca All Stars.

