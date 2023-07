So hätte "The Idol" eigentlich aussehen sollen

Die Serie mit The Weeknd und Lily-Rose Depp wird krass diskutiert. Nun wurden Bilder vom ursprünglichen Set geleakt.

"The Idol" schlägt ein wie eine Bombe. Die Serie ist vom Macher von "Euphoria" Sam Levinson. The Weeknd produziert und spielt mit. Hauptrolle hat Lily-Rose Depp. Es geht um die Tücken der Musikbranche und speziell um den Popstar Jocelyn, der vom Kult-Anführer Tedros manipuliert wird.

So hätte "The Idol" aussehen können

Nun sind Bilder von dem vorherigen Set aufgetaucht. In der Version von der eigentlichen Regisseurin Amy Seimetz ging es wohl mehr um die Geschichte von Jocelyn: Wie ist sie als Kind zum Star geworden? Auf den geleakten Bildern sieht man eine junge Schauspielerin. In der aktuellen Fassung kommt sie gar nicht vor. Einige User fordern deshalb mittlerweile "The Idol" - aber in Amy Seimetz Version.

Schlechter Start für "The Idol": Regisseurin gefeuert

Eigentlich war die Miterfinderin der Serie, Amy Seimetz bis circa April 2022 in der Serie involviert. Sie soll sogar als Regisseurin schon 80 Prozent abgedreht haben, bevor sie die Serie verlassen hat. Ab dem Moment übernahmen Sam Levinson und The Weeknd aka Abel Tesfaye die Serie. Sie wurde dann noch mal umgeschrieben und neu gedreht, da laut den beiden die "weibliche Perspektive" reduziert gehörte.

Warum ist "The Idol" mit Sam Levinson und The Weeknd schlecht?

Die Zuschauer sind offenbar nicht begeistert. Medien wie "Glamour"und "Rolling Stone" berichten über folgende Missstände:

The Weeknd sei kein guter Schauspieler.

Seinen Character Tedros finden die meisten unangenehm.

Der Fokus sei zu stark auf die Männer.

Die Frauen hätten kaum Persönlichkeit.

Die Botschaft der Serie komme nicht an, weil die sexuellen Inhalte verstörend seien.

Ein Produktionsmitglied der Serie sagte dazu: