Pornos statt Liebesbotschaften: "The Portal" ist geschlossen

Beim Live-Stream zwischen New York und Dublin haben sich mehrere Leute danebenbenommen. Jetzt wird das Projekt "The Portal" abgebrochen.

"The Portal" ging in den letzten Tagen auf Social Media viral. Etliche Videos, die zeigen, wie sich Menschen aus New York und Dublin zu winken oder "Schere, Stein, Papier" spielen. Nun wird das Kunstprojekt auf unbestimmte Zeit ausgeschaltet.

Was ist in New York & Dublin passiert?

Zu den vielen positiven Botschaften haben sich auch uncoole Sachen gemischt. Zum Beispiel hat ein Only-Fans-Model aus New York ihre nackten Brüste gezeigt, in Dublin präsentierte ein Mann seinen nackten Hintern. Andere Leute spielten Pornos ab oder zeigten Bilder des 9/11-Attentats - alles Aktionen, die gegen die eigentliche Moral des Projekts gehen.

Auf jeden Fall geht es darum, dass wir Menschen gemeinsam das Kunstwerk schaffen, aber wir müssen sicherstellen, dass es auch familienfreundlich ist.

Wie geht es mit dem Video-Portal weiter?

Die kreisrunde Installation ist aktuell abgeschaltet. Erst wenn es eine Lösung gibt, wie der Missbrauch des Projektes verhindert werden kann, wird diese wieder eingeschaltet, berichtete der irische Sender RTÉ am Mittwoch.

"The Portal" in New York und Dublin soll die "Schönheit der globalen Vernetzung" und tiefe Verbundenheit zwischen den USA und Irland symbolisieren, sagt der Künstler Benediktas Gylys. Viele Menschen mit irischer Abstammung leben in den Staaten. Das Kunstprojekt sollte bis zum Herbst laufen.

