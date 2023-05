"The Voice of Germany" startet neues Rap-Format

mit Whatsapp teilen

Die neue Sendung heißt "The Voice Rap" und wird laut ProSieben noch in diesem Jahr an den Start gehen.

Die Musik-Show soll ähnlich werden wie "The Voice of Germany" - mit dem Unterschied, dass es nur um Rap geht. Wie Rap ist das denn?! Bei #TheVoiceRap haben zum ersten Mal gezielt Rap-Talente die Chance, sich ins #TVOG-Finale zu reimen. https://t.co/i6gDFi1eYH Das sind die Facts zu "The Voice Rap": Es wird zwei "erfahrene Rap-Coaches" geben, die sich die Talente schnappen und so ihre Teams bilden. Wer genau das sein wird, ist noch nicht bekannt.

Der Sieger der Show zieht mit seinem Coach direkt ins "The Voice of Germany"-Halbfinale ein. Wann und wo startet "The Voice Rap"? Die neue Show wird im zweiten Halbjahr 2023 ausgestrahlt - im TV auf ProSieben und per Streaming auf Joyn. Falls du Bock hast, mitzumachen: Im Moment läuft noch die Bewerbungsphase.