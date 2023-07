The Weeknd droppt eigenen Kaffee "Samra Origins"☕

mit Whatsapp teilen

The Weeknd sorgte vor kurzem für Trouble in der HBO-Serie "The Idol" und jetzt droppt der Sänger seinen eigenen Kaffee.

So sieht die neue Collabo mit der kalifornischen Kaffee-Marke "Blue Bottle Coffee" und der "Samra Blend Vol 1." aus Kaffee für den guten Zweck Ca. 20€ kosten rund 100g "Samra Origins" - Stolzer Preis, aber "Blue Bottle Coffee" möchte einen Teil der Einnahmen an The Weeknd's Hilfsorganisation "XO Humanitarian Fund" spenden, die vor allem gegen Hungersnot in Äthiopien kämpft. Die Collabo ist auch eine Hommage an The Weeknd's äthiopische Herkunft und der Blend "Samra" wurde nach seiner Mutter benannt.

Wie viel "Blue Bottle Coffee" genau spendet, ist nicht aber bekannt.