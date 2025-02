Der kanadische Popstar The Weeknd spielt die Hauptrolle in einem neuen Kinofilm mit dem Titel Hurry Up Tomorrow.

Der 34-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye heißt, spielt seine erste Kinohauptrolle. An der Seite von Jenna Ortega (Wednesday, Beetlejuice) und Barry Keoghan (Saltburn, The Banshees of Inisherin) gibt Abel sein Filmdebüt. Der Film trägt denselben Titel wie das neue Album von The Weeknd und soll in den USA am 16. Mai in die Kinos kommen.

The Weeknd wird Kinoschauspieler Dauer 0:34 min The Weeknd wird Kinoschauspieler

Worum gehts in Hurry Up Tomorrow?

Der Film unter der Regie von Trey Edward Shults (Waves) wird als "Suspense-Thriller" beschrieben und ist wohl eine Mischung aus Psychothriller und Drama. Dem Regisseur zufolge handelt Hurry Up Tomorrow von einem Popstar, der "am Rande des Nervenzusammenbruchs" steht. Die Geschichte wurde von The Weekend inspiriert, stellt aber weder ihn noch sein Leben dar. Abel Tesfaye hat auch am Drehbuch des Films mitgeschrieben und ist Co-Produzent.

HBO-Serie von The Weeknd ist gefloppt

The Weeknd sammelte bereits 2023 Schauspielerfahrung in der HBO-Serie The Idol. Die Serie erhielt sehr gemischte Kritiken und wurde wohl wegen einiger Kontroversen abgesetzt. Auch hier war Abel Tesfaye nicht nur Schauspieler, sondern hat die Serie mitgeschrieben und mitentwickelt.