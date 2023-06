Das sagt The Weeknd über seine Sex-Szene in "The Idol"

mit Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

mit Facebook Messenger teilen

Link kopieren

Einige Fans sehen The Weeknd jetzt mit anderen Augen. Der Grund: Eine heftige Sex-Szene in "The Idol". Was ist da los?

Achtung, Spoiler! Die neue HBO-Serie "The Idol" ist generell umstritten. Doch seit die zweite Folge draußen ist, geht's unter anderem auf TikTok richtig ab. In der Szene sind Tedros (gespielt von Abel Tesfaye alias The Weeknd) und Jocelyn (Lily-Rose Depp) in ihren Rollen zu sehen. Jocelyn zieht sich für Tedros auf ihrem Bett aus, während er sexuelle Befehle von sich gibt, die extrem explizit sind. Das sagt The Weeknd zu der Sex-Szene in "The Idol": The Weeknd hat die Serie zusammen mit Sam Levinson von "Euphoria" produziert. In einem Interview mit der "GQ" hat er erzählt, dass es sein Ziel war, dass diese Sexszene Unbehagen bereitet. Was er nicht damit vorhatte: Die Zuschauerinnen und Zuschauer mit seiner Rolle zu verführen. "Daran ist nichts sexy", so Abel Tesfaye. Wie auch immer man sich fühlt, wenn man diese Szene sieht, ob man sich unwohl fühlt, sich eklig fühlt oder sich für die Figuren schämt. All diese Emotionen summieren sich zu der Erkenntnis: Dieser Kerl ist völlig überfordert, diese Situation ist eine, in der er nicht sein sollte. Außerdem stellt der Sänger und Schauspieler klar, dass Tedros in der Serie ein "Psychopath" und "verachtenswert" sei. Hier kannst du den Trailer von "The Idol" sehen: