Das würde Theo Junior bei einem Date kochen!

Im DASDING-Interview hat Theo Junior diese Frage beantwortet. Das Problem: Er sagt, er kann nicht kochen.

Das liege daran, dass Theo Junior (richtiger Name: Theophilus Junior Bestelmeyer) sich zu viel darauf konzentriert habe, in jungen Jahren was zu schaffen, sagte er im "Letze Runde mit..."-Interview.

Ich kann einfach gar nicht kochen. So peinlich. Ich kann nichts.

Theo Junior möchte Kochen üben:

Nur Rührei kriegt er hin. Und das, obwohl seine Mama ein Restaurant hatte. Was er sich sonst zutraut, wäre "Fried Rice", also gebratener Reis mit Gemüse. Das wäre dann das Gericht, welches er einem Date zubereiten würde - allerdings mit YouTube-Tutorial. Der 18-Jährige hat sich fest vorgenommen, dass er vorm Ausziehen erstmal kochen lernt.

Im Interview mit Lukas hat der junge Musiker noch mehr erzählt. Zum Beispiel, in welcher Realityshow er mitmachen würde: