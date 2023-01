Seit Oktober verschwunden: Familie meldet DIESEN Rapper als vermisst

Seit Juli haben die Angehörigen von Theophilus London nicht mehr mit ihm gesprochen. Jetzt schalten sie die Polizei ein.

Die Vermisstenanzeige wurde laut Theophilus Londons Label Secretly Group an diesem Mittwoch bei der Polizei in Los Angeles aufgegeben. Zuletzt gesehen wurde der 35-jährige Rapper am 15. Oktober. Eine Person hatte ihn laut Polizei im Stadtteil Skid Row gesehen - eine der gefährlichsten Gegenden in LA! Sein Vater richtete ein paar rührende Wort an Theophilus:

Theo, dein Vater liebt dich, Sohn. Wir vermissen dich. Und alle deine Freunde und Verwandten suchen nach dir. Wo immer du bist, sende uns ein Signal.

Theophilus London: Wer ist das?

Der Rapper aus Trinidad und Tobago schaffte 2011 seinen Durchbruch mit dem Debütalbum "Timez Are Weird These Days". Größere Aufmerksamkeit bekam er in den letzten Jahren durch seine Zusammenarbeit mit Kanye West. Er war unter anderem auf dem 2016er Hit "All Day" vertreten und zuletzt auch auf Yes Soloalbum "Donda".

