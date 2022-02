Der Bayern-Star wurde erneut positiv getestet. Vor rund einem Jahr hatte er sich schon einmal infiziert.

Der FC Bayern hat am Nachmittag mitgeteilt, dass Thomas Müller erneut mit dem Coronavirus infiziert ist und die nächsten Tage in Isolation verbringen muss. Damit verpasst er das Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag. Der Bayern-Star kann sich frühestens nach fünf Tagen freitesten. Der Verein teilt mit, dass es dem Kicker gut geht.

Schon bei der Club-WM 2021 in Katar hat sich Müller mit Corona angesteckt und musste mit einem Sanitätsflieger nach München zurückgebracht werden.

ℹ️ Thomas Müller positiv auf das Coronavirus getestet. 🔗 https://t.co/LwaflOWQwW

6:0-Blamage für Gladbach!