Bayern gewinnt 2:0 gegen Gladbach - Abschied für Müller

Kane und Olise treffen, Neuer hält dicht - Bayern holt den Titel und verabschiedet Legende Thomas Müller.

Am 33. Spieltag der Bundesliga besiegte der FC Bayern München Borussia Mönchengladbach mit 2:0. Harry Kane erzielte in der 31. Minute das erste Tor nach Vorlage von Michael Olise, der in der 85. Minute selbst den zweiten Treffer erzielte. Torwart Manuel Neuer zeigte eine starke Leistung und sicherte die Null für Bayern.

Letztes Heimspiel für Thomas Müller

Das Spiel war zugleich das letzte Heimspiel für Vereinslegende Thomas Müller, der nach 25 Jahren beim FC Bayern verabschiedet wurde. Er wurde in der 83. Minute unter Applaus der Fans ausgewechselt.

Mit diesem Sieg sicherte sich Bayern die Deutsche Meisterschaft zurück, die sie im Vorjahr an Leverkusen verloren hatten.

