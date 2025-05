Thomas Müller: "Höre mich auch in den USA um"

Am Samstag läuft Thomas Müller zum letzten Mal in der Bundesliga für den FC Bayern auf. Wie geht es danach weiter?

Konkrete Pläne habe er noch nicht, wie der 35-Jährige bei "Sky" berichtete. Aber: Er schaue sich um und habe "natürlich Ideen". Denkbar sei ein Wechsel in die nordamerikanische Profiliga MLS. Am vergangenen Samstag wurde die Vereinslegende beim letzten Heimspiel des FC Bayern München in dieser Saison verabschiedet.

Müller spielt noch Klub-WM mit den Bayern

Vom 15. Juni (deutscher Zeit) bis zum 13. Juli 2025 findet die Klub-WM im neuen Format in den USA statt. Müller will die Zeit nutzen, um ein Gefühl zu entwickeln, was ihm fehlt. "Klar, höre ich mich auch in den USA um", so der Weltmeister. Aber er sei nie der Typ gewesen, der nur die eine Idee verfolge.