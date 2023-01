Müller will bei Nationalmannschaft bleiben!

Nach seinem emotionalen Dankeschön an die Fans beim WM-Aus in Katar hatten viele mit einem Abschied gerechnet.

Thomas Müller hat aber andere Pläne. Der 33-Jährige sagt: Solange er Fußballer ist, wird er immer für die Nationalelf zur Verfügung stehen. Alles, was es dazu braucht, ist also ein Anruf von Hansi Flick. Der Stürmer gibt zu, sich "Gedanken gemacht" zu haben und meint, dass er in einem "guten Austausch mit Hansi" gewesen ist. Aber den Gedanken an einen Rücktritt fühle er nicht.

WM ist verarbeitet

Nach der WM wurde der Nationalspieler erst mal von seiner Frau Lisa "in den Arm genommen". Sie bringe ihn da schon gut in die Spur zurück, meint er. Doch zu viel Selbstmitleid dürfe er bei ihr auch nicht haben. "Sonst gibts was hinter die Löffel", meint Müller lächelnd.

Über die EM 2024 in Deutschland mache er sich noch keine Gedanken. Gerade beschäftigt er sich mit seiner Fitness und Rolle beim FC Bayern, meint der Kult-Fußballer.

Let‘s go! #2023 ⚽️ #packmas @FCBayern #esmuellert https://t.co/QCRUDi1IZ0

Hier kannst du Müllers Aussagen nach dem WM-Aus nachlesen:

Mehr News für dich: