Neuer Thor-Trailer: Warum über diese Szene jetzt geredet wird!

Es sind nur 90 Sekunden - aber die sorgen für Aufregung. Viele Fans glauben, dass es Hinweise auf Thors Sexualität gibt.

Es ist eine Szene im Trailer zum neuen Film "Thor: Love and Thunder", die die Diskussion ausgelöst hat.

Das ist die Szene!

Der Star Lord, der Held aus "Guardians of the Galaxy", steht vor seiner Crew und sagt: "Wenn du dich verloren fühlst, sieh einfach in die Augen der Menschen, die du liebst." Als er das sagt, kommt Thors Kopf ins Bild - was irgendwie sehr seltsam aussieht - und der Superheld schaut dem Star Lord in die Augen. Dann sagt der dieser aber: "Nicht in meine". Und Thor schaut verlegen zur Seite.

Fans rasten aus!

Für viele Fans ist das ein Hinweis darauf, dass Thor vielleicht auf Männer steht. Und das wird gefeiert! Auf Twitter gibt es viele Posts dazu. Ein*e User*in schrieb: "THOR IST SCHWUL !!!!!!!! WIR HABEN GEWONNEN"

THOR IS GAY !!!!!!!! WE WON https://t.co/q3OPmdCNqn

Einige glauben auch, dass es noch mehr Hinweise auf Thors Sexualität in dem Trailer gibt. Sie schreiben, dass sie im Schrift-Design zum Beispiel die Regenbogenflagge der LGBTQ+-Community erkannt haben.

Stimmt das?

Ob die Fan-Theorie stimmt, kann man bisher nicht sagen. Marvel hat noch nichts dazu veröffentlicht und auch von den beiden Schauspielern Chris Hemsworth (Thor) und Chris Pratt (Star Lord) gibt es kein Statement dazu.

Hier kannst du dir den Trailer anschauen. Der Film kommt am 6. Juli in Deutschland ins Kino.