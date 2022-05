100.000 Ticketbewerbungen für Eintracht Frankfurt-Spiel!

auf Whatsapp teilen

Jeder Frankfurt-Fan will am Start sein beim Europa-League-Finale in Spanien: So viele Tickets wie Anfragen gibt's nicht.

Das Kontingent für das Spiel gegen die Glasgow Rangers am 18. Mai liegt eigentlich bei 10.000 Karten. Es flatterten aber schon 100.000 Anfragen rein - ein krasses Interesse! Ich versichere, dass wir uns um jedes Ticket, an das wir auf offiziellem Wege kommen, bemühen, um möglichst vielen Fans die Möglichkeit geben können, in Sevilla dabei zu sein. Vorsicht - Schwarzmarkt! Der Verein rechnet damit, dass sogar das eigene Stadion beim Public Viewing ausverkauft sein wird. Hier gibt es schon einen Schwarzmarkt: Tickets, die für 10 Euro gekauft wurden, werden für über 100 Euro weiterverkauft. Die Deutsche Bahn hat eine Wette mit Frankfurt-Fans am Laufen. Worum es geht, kannst du hier nachlesen: Deutsche Bahn wettet mit Frankfurt-Fans um Sonderzug