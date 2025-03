Tierschützer haben am Mittwoch ganze Arbeit geleistet. Ein möglicherweise tragisches Ende wurde verhindert.

Der Buckelwal hatte Glück im Unglück. Mitglieder der Tierschutzorganisation WWF kamen dem Meeressäuger zur Hilfe. Nur rund 80 Meter vor der polnischen Küste hatte sich das Tier in einem Fischernetz verfangen, berichtete die Deutsche-Presse-Agentur.

Ostsee: Buckelwal aus Fischernetz gerettet Dauer 0:20 min Ostsee: Buckelwal aus Fischernetz gerettet

Beim zweiten Versuch der Retter, die Netze zu entfernen, schien er zu verstehen, dass man ihm zu Hilfe kam.

Dass der Wal überhaupt in der Ostsee unterwegs war, ist eine Überraschung. Buckelwale sind dort nämlich sehr selten, es gibt in diesem Ozean einfach zu wenig Essen für die Meeresbewohner.

Die Tierschützer hoffen nun, dass der Wal den richtigen Weg wieder findet. Dieser ist ein paar hundert Kilometer weiter zwischen Dänemark und Schweden. Von dort kann der Buckelwal zurück in die Nordsee und wieder in Gebiete, in denen er mehr Nahrung findet zurückkehren.