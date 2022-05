Selbstverletzung: so gefährlich ist TikTok!

Eigentlich wollte TikTok etwas gegen die vielen Videos über Selbstverletzung und Suizidgedanken tun - eigentlich...

Triggerwarnung - psychische Belastungen Im Text geht es um psychische Belastungen. Das könnte für Betroffene retraumatisierend sein.

Die Datenprofis vom Bayerischen Rundfunk (BR) haben gecheckt, ob der TikTok-Algorithmus solche Videos besser filtert. Das ist leider nicht der Fall.

Wie funktioniert der Algorithmus?

Stärker als bei anderen sozialen Netzwerken entscheidet bei TikTok ein Algorithmus darüber, was Nutzerinnen und Nutzer zu sehen bekommen.

Das ist unproblematisch, wenn User, die gerne Videos mit Hundebabys sehen, mehr süße Welpen angezeigt bekommen. Schwierig wird es, wenn sie in problematische Inhalte eintauchen, weil der Algorithmus den Feed mit mehr Videos der gleichen Art flutet. Auf TikTok geraten Menschen oft in einen Strudel aus Videos über Depressionen, Selbstverletzung oder Suizid. Das Subgenre heißt auch PainTok, also Schmerz-Tok.

Das kam beim Versuch raus

Im Experiment haben die Profis vom BR erst viele traurige Videos auf TikTok angeguckt. Dann haben sie bemerkt, dass sich der Algorithmus angepasst hat und vermehrt solche Videos angezeigt hat. Das kann den Usern schaden, weil sie so schwerer aus diesem Negativ-Strudel wieder rauskommen.

Ein Experiment von BR Data und PULS Reportage zeigt, wie schlimm das Problem ist: