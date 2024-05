"Blockout 2024": Das steckt hinter den Listen auf TikTok

"Blockout 2024" trendet auf TikTok - aber was bedeutet das? Das erfährst du unten im Video.

"Blockout 2024": Wie kam es zu dem Trend?

Die Met Gala und unter anderem die TikTokerin Haley Baylee haben das Ganze ins Rollen gebracht. Das Event fand am 6. Mai statt – fast zeitgleich startete Israel einen Militäreinsatz in Rafah. In Rafah hatten bis vergangene Woche rund eine Million Menschen Schutz vor Kämpfen im restlichen Gazastreifen gesucht.

Haley Baylee und ihr "Let them eat cake"-Video

Haley postete ein Video von sich bei der Met Gala und benutzte einen Sound aus dem Film "Marie Antoinette", in dem die ehemalige französische Königin sagt: "Let them eat cake". Diesen Satz soll die Königin im 18. Jahrhundert auch in real über die hungernden Armen gesagt haben. Haley wurde für das Video sehr gehatet, weshalb es mittlerweile offline ist und sie sich dafür entschuldigt hat.

Der Hate ging auch allgemein über auf Stars, die ihre Berühmtheit nicht dafür nutzen, um auf Palästina und den Israel-Hamas-Krieg aufmerksam zu machen. Viele Kritiker verglichen die Met Gala mit dem Film "Hunger Games" - während die Reichen aus dem Kapitol vor den Kameras posieren, gibt es auf der anderen Seite Krieg.