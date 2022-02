TikTok-Trend mit Klo-Pümpel?! Das steckt dahinter

Für diesen neue Social-Media-Challenge wird ein Plümpel für einen ganz andere Zweck eingesetzt: als Wurfgerät.

Angefangen hat wohl alles mit dem Logo einer britischen Supermarkt-Kette, die Target heißt. Das heißt übersetzt "Ziel" und zeigt sich auch im Logo, das wie eine Zielscheibe aussieht. Es besteht aus einem roten Kreis in der Mitte und einem roten, dickeren Kreis drumherum. Für manche ist das offenbar eine direkte Einladung, darauf zu zielen - mit einem Pümpel.

So funktioniert die Challenge

Der Pümpel wird so geworfen, dass er in der Mitte des Logos landet und mit der Gummi-Seite wie ein Saugnapf daran haften bleibt. Und genau das ist auch das Schwierige an der Challenge. Die TikTok-Videos von Chris Ivan - der als möglicher Erfinder der Challenge genannt wird - werden millionenfach angeschaut. Man sieht auch, dass das gar nicht so einfach ist. Er hat Videos hochgeladen, in denen er übt - damit das dann am Schluss so aussieht wie hier:

TikTok will sicherer werden!