So gefährlich kann der TikTok-Algorithmus werden

Ein Experiment zeigt, warum Menschen wegen TikTok in ein psychisches Loch fallen.

Triggerwarnung - Essstörungen Im Text geht es um Symptome einer Essstörung. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Triggerwarnung - psychische Belastungen Im Text geht es um psychische Belastungen. Das könnte für Betroffene retraumatisierend sein.

Diese Geschichte hat die britische Zeitung Independent erzählt: Nachdem die 18-jährige Eve Sankar auf TikTok Rezepte zur Gewichtsabnahme geliket hat, bekam sie immer mehr Content dazu auf ihrem Feed. Danach fing sie an, Kalorien zu zählen und konnte an nichts anderes mehr denken. Zwei Jahre ging das so.

Das zeigt ein Experiment:

Der Grund dafür, dass Menschen wie Eve in ein Loch fallen: Der TikTok-Algorithmus. Sobald du dir etwas länger anguckst oder likest, schlägt dir dieser ähnliche Inhalte vor. Das hat auch ein Experiment von BR Data zusammen mit PULS Reportage ergeben. Auf mehreren Test-Accounts sahen sie sich Videos zu Depression, Selbstverletzung und Suizidgedanken an. Nach kurzer Zeit hatte schon jedes dritte Video, das vorgeschlagen wurde, ähnliche Inhalte.

Das sagt TikTok dazu

Die Psychotherapeutin Anke Glaßmeyer sagt, dass junge Menschen die gerade in einem psychisch labilen Zustand sind, von solchen Inhalten getriggert werden könnten. TikTok selbst sagt, sie haben viele Videos gelöscht, die gegen ihre Plattform-Richtlinien verstoßen. Allein in den letzten drei Monaten des Jahres 2021 waren es sechs Millionen Videos mit dem Grund "Suizid, Selbstverletzung und gefährliche Handlungen".

Hier kannst du dir das Experiment selbst angucken: