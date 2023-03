So viel Geld verdienen TikToker!?

Momonews hat im Stream mit Farid Bang erzählt, dass man auf TikTok bis zu 70.000 in einem starken Monat machen kann.

Das würde laut ihm aber nur auf die TikToker zutreffen, die in Deutschland ganz oben in der Rangliste stehen. In einem "schwachen" Monat sollen trotzdem 10.000 bis 15.000 Euro drin sein. Momonews nennt in dem Talk aber keine genauen Quellen. Er sagt nur, dass es nicht seine Zahlen seien. Hier kannst du dir den Ausschnitt anschauen:

Wie macht man eigentlich Geld mit TikTok?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, auf TikTok Geld zu verdienen. Hier ein paar Beispiele:

TikTok Creator Fund

Sponsoring/UGC (User-generated content)

Affiliate-Links

Direkte Bezahlungen in Livestreams

Mit dem Creator Fund bezahlt dich TikTok für die Erstellung von Videos. Um sich dafür zu bewerben, muss man mindestens 18 Jahre alt sein, mehr als 10.000 Follower haben und mindestens 100.000 Views in den letzten 30 Tagen vorweisen.

TikToker noahbasic hat in diesem Video über seine Verdienste auf der Plattform geredet:

Es geht aber auch ohne große Reichweite. Mehr zum Thema User-generated content erfährst du in diesem Video von "$AFE":