Sind TikToker Jamoo und Elaine verlobt?

Ein Video sorgt für die Gerüchte. Die Community glaubt (noch immer) nicht an das Paar.

"POV: es ist offiziell" als Titel und die Ringfinger ausgestreckt - so teasen die beiden die News in Jamoos neuestem TikTok-Video. In der Caption steht ein Datum mit dem Ring-Emoji.

Doch ist es wahr?

Der gepinnte Kommentar des Influencers lässt rätseln. Er schreibt: "Die ganze Wahrheit in meiner Story", doch auf TikTok gibt es keine. In seiner Instagram-Story hingegen sieht man einen schwarzen Hintergrund mit dem Text: "Heute..."

Seine und Aldi-Girl Elaines Fans sind gespannt.

