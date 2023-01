TikTok: Kim K schminkt den viralen "Chav"-Look

mit Whatsapp teilen

Kim Kardashian hat ein Video zum Song "M to the B" hochgeladen, in dem sie sich passend zum Trend schminkt.

Eigentlich ist Kim für absolut makellose Make-up-Looks bekannt. In ihrem neuen TikTok-Video macht sie beim Schminken aber alles anders - und schminkt sich im britischen "Chav"-Look. Den Trend, sich zum Sound "M to the B" von der britischen Nachwuchs-Rapperin Millie B wie eine "Chav" zu schminken, gibt es schon seit 2020. Seitdem poppt er auf der Plattform immer wieder auf. Was ist ein "Chav"? Das ist eine junge Person aus der britischen "Unterschicht". Der Look zeichnet sich durch eine zu dunkle Foundation, dick geschminkte Augenbrauen und einen fetten Lidstrich aus. Das ist nicht ganz unproblematisch: Indem Stars, wie jetzt auch Kim Kardashian, auf den Zug aufspringen, reproduzieren sie Klassen-Stereotype und machen sich über Menschen lustig, die nicht so wohlhabend sind, wie sie selbst. Wie kommt das an? Da viele den Trend trotz allem witzig finden, loben sie Kim K in den Kommentaren. Im Video ist auch ein Produkt versteckt: Sie benutzt Make-up von Kylie Cosmetics. Der PR-Stunt scheint geglückt.