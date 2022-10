Änderungen bei TikTok: Das darf man jetzt erst ab 18 Jahren!

TikTok hat einige Updates angekündigt. Dabei geht es um die Livestreams. Die darf jetzt nicht mehr jeder machen.

Wer künftig live gehen will, muss mindestens 18 Jahre alt sein. Bisher war das schon ab 16 Jahren möglich. TikTok hat mitgeteilt, dass die Änderung ab dem 23. November gilt.

Warum?

TikTok will die App so sicherer machen. Der Blog "Engadget" berichtet, dass es immer wieder passiert, dass junge Menschen während ihren Livestreams sexuell belästigt werden. Außerdem sollen Schülerinnen und Schüler die Funktion genutzt haben, um zum Beispiel Drohungen an ihre Schulen zu veröffentlichen.

Noch mehr Änderungen!

Das Anheben der Altersgrenze ist nicht das einzige Update für Livestreams. TikTok ist ab 13 Jahren erlaubt - bisher dürfen alle Userinnen und User die Lives anschauen. Creator sollen in Zukunft aber eine neue Funktion bekommen. Damit können sie dann festlegen, ob sie einen Stream ohne Alterbeschränkung starten oder nur Volljährige erlaubt sind.

Bringt das was?

Experten glauben nicht, dass diese Maßnahmen wirklich etwas bringen und TikTok sicherer wird. Denn: Viele lügen bei der Anmeldung und machen sich älter, als sie eigentlich sind.

