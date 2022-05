So viel MACHT hat TikTok im Musik-Business

TikTok kann Musikern mega helfen, aber gleichzeitig auch die Musikbranche negativ beeinflussen.

Das zeigt ein neues YouTube-Video von "So Many Tabs". Musik spielt auf TikTok eine riesige Rolle: Bei einer eigenen Befragung gaben 80 Prozent an, die App sei ihre erste Anlaufstelle, um neue Hits zu entdecken. Viele Songs landen in der Spotify-Playlist "Viral 50" - dort sind die meistgespielten Tracks zu finden.

Das Musik-Business nutzt den Hype

Eine Recherche vom "Redaktionsnetzwerk Deutschland" zeigt: Die Labels durchsuchen TikTok nicht nur nach Hits, sondern versuchen, die Trends zu beeinflussen. Zum Beispiel durch TikTok-Challenges und Choreografien zu neuen Releases. Laut "Deutschlandfunk Kultur" ist Social Media eine sehr wichtige Einnahmequelle für Labels geworden.

Gegenbewegung zum Hype

Wie geht ein Song viral auf TikTok? Am wichtigsten: In 15 Sekunden einen krassen Part reinhauen. Das feiern nicht alle Artists: "So Many Tabs" berichtet von einer Gegenbewegung, die keinen Bock auf immer kürzere Tracks hat. Die Künstlerinnen und Künstler kritisieren, dass Musik so gebaut wird, damit sie gut auf TikTok läuft. Deshalb gehen sie nicht mit dem Trend und produzieren extra lange Intros.

