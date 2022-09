Neue TikTok-Funktion kopiert BeReal?!

"TikTok Now" gibt Usern drei Minuten Zeit, um ein Selfie und ein Foto von ihrer Umgebung zu machen.

Kommt dir bekannt vor? Das könnte daran liegen, dass dieses Prinzip zuerst von der französischen "BeReal"-App eingeführt wurde. Bei BeReal hat man allerdings nur zwei Minuten für die beiden Fotos. Ansonsten wirkt TikToks neue Funktion recht deckungsgleich zur Hype-App, die für mehr Realität auf Social Media sorgen will. Auch TikTok arbeitet mit einer "Surprise Notification" zu einer beliebigen Tageszeit, was die User in ihren "realsten" Momenten zeigen soll. Bei TikTok hat man außerdem die Möglichkeit, 10-sekündige Videos statt eines statischen Fotos aufzunehmen.

Und wie funktioniert das?

Der US-Roll-Out der Funktion war bereits am 15. September. Dort ist die neue "Now"-Funktion direkt in die App integriert und befindet sich neben dem ForYou-Feed. Für Europa war zunächst geplant, dass es eine separate "TikTok Now"-App geben soll. Erste User in Europa haben aber auch die in die Original-App integrierte Version auf dem Handy. Wie TikTok auf der Unternehmenswebsite schreibt, befindet sich die Funktion aber in der Testphase. Das Unternehmen will auch das User-Feedback zu "TikTok Now" berücksichtigen.

