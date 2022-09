"Quiet Quitting" - Was hat es damit auf sich?

Quiet Quitting ≠ stilles kündigen? Was bedeutet das und welche Rolle spielt "Hustle Culture" dabei?

Der Begriff "Quiet Quitting" klingt zunächst negativ. Dahinter steckt jedoch ein Mindset, das äußerst gesund sein kann. Auslöser für diesen Trend sind Burnouts und Post-Covid-Maßnahmen von Arbeitgebern, die solche verursachen. Kurz zusammengefasst bedeutet "Quiet Quitting" nämlich Dienst nach Vorschrift. Also:



Einhalten von Arbeitszeiten und keine unbezahlten Überstunden

Keine Extra-Arbeit, die nicht zu deinem Job gehört

Eigene Kapazität bei der Arbeit nicht überschreiten und auch mal "Nein" sagen, wenn du nicht mehr kannst

Für einige Menschen quasi: normal arbeiten. Andere hingegen deuten dies als:

"Low performing"

Diese Gefahr sehen einige Arbeitgeber in diesem Trend: eine Ausrede, um weniger oder unproduktiv zu arbeiten. Hier grenzen sich die Begriffe jedoch ab. Während ein "Low Performer" unter 30 Prozent der vereinbarten Arbeit leistet (was auch als Kündigungsgrund gilt), erbringen "Quiet Quitter" den ausgemachten Umfang an Aufgaben und fallen dabei nicht im Vergleich zu ihren Kolleginnen und Kollegen zurück.

Positive Reaktionen

Auf TikTok gibt es inzwischen viele Videos dazu - auch aus Arbeitgeber-Perspektive. Einige begrüßen, dass ihre Mitarbeitende Grenzen bei der Arbeit ziehen und somit ihre körperliche und geistige Gesundheit schützen. Das Ziel ist es aus der "Hustle Culture" auszusteigen, denn diese steht dafür, dass man sein Leben für die Arbeit aufgibt und sich hauptsächlich über den Job definiert.

Ob die Bewegung positive Auswirkungen auf die Industrie haben wird? Aktuell wird nämlich anderes gefordert: