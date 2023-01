So easy kannst du mit "Cash Stuffing" Geld sparen 💸

Auf TikTok geht "Cash Stuffing" ab. Wie du mit Bargeld und ein wenig Organisation den ├ťberblick behalten kannst.

Trotz Inflation und hoher Mieten Geld sparen? Das macht TikTok vor mit einem Batzen Bargeld. Beim "Cash Stuffing" wird Bargeld in verschiedene Budgetkategorien unterteilt und in Kuverts gestopft. So beh├Ąltst du einen genauen ├ťberblick, wie viel Kohle du ausgibst und hast einen besseren Bezug zu Geld.

Nie mehr broke - so geht "Cash Stuffing"

Erst mal musst du genau wissen, wie viel Geld du im Monat zur Verf├╝gung hast. Mach einen Kassensturz mit allen Einnahmen und allen Ausgaben, die du hast. Dazu geh├Ârt auch deine Handyrechnung oder die Kosten f├╝r Spotify. Lege nun Kategorien fest, f├╝r die du jeden Monat Geld ausgibst oder sparen willst. Beispiele sind Einkauf, Restaurant, Shopping, Drogerie, Notf├Ąlle, Urlaub. Wie viel m├Âchtest du jeden Monat f├╝r die einzelnen Kategorien ausgeben? Bestimme die Menge und geh das Geld von deinem Konto abheben. Ab ans Stuffing! Du brauchst ein Budget-B├╝chlein mit einzelnen F├Ąchern. Sortiere deine Scheine nach 5ern, 10ern, 20ern, 50ern und 100ern. Verteil das Geld in die einzelnen Kategorief├Ącher mit der Summe, die du vorher bestimmt hast. Jetzt benutzt du nur noch das Geld im Fach f├╝r deine monatlichen Ausgaben. Am Ende guckst du, wie viel noch ├╝ber ist und verteilst das im n├Ąchsten Monat mit.

So k├Ânnte es aussehen, wenn du mit der "Cash Stuffing"-Methode dein Monatsbudget planst:

