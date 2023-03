TikTok-Verbot in Deutschland? SIE macht eine klare Ansage

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat bei ihrem USA-Besuch über die Gefahren von TikTok gesprochen.

TikTok gehört dem chinesischen Tech-Konzern Byte Dance, weshalb die App in den USA heftig kritisiert wird. Aktuell wird sogar diskutiert, ob TikTok in den USA komplett verboten wird. Ob das auch in Deutschland eine Option ist? Faeser sagt ganz klar: Nein! Sie bezeichnet ein grundsätzliches Verbot der App als "nicht verhältnismäßig".

Spionage-App? USA droht offenbar mit Verbot von TikTok

Mehr Aufklärung über TikTok

Faeser fordert trotzdem, dass mehr über TikTok informiert werden muss. Sie sagt: "Man muss sehr stark aufklären, dass das ein Konzern ist, der staatlich gehalten wird und wo die Daten natürlich auch abfließen können." Außerdem findet Faeser es wichtig, darauf zu achten, was auf der App für politische Messages verbreitet werden.