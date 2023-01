USA: Politiker wollen TikTok verbieten - wie ist es in Deutschland?

Sowohl Abgeordnete der Demokraten als auch der Republikaner haben Gesetzesentwürfe gegen TikTok eingebracht.

Damit könnte die App bald verboten werden. Besonders der Einfluss von China oder Russland auf Social Media soll damit unterbunden werden, so ein republikanischer Abgeordneter. Ein anderer Republikaner meint: Wenn TikTok weiterhin bleibt, wäre das so, als wenn die USA damals der Sowjetunion im Kalten Krieg erlaubt hätte, die größten Zeitungen und Fernsehsender zu kaufen.

Hier geht es nicht um kreative Videos, sondern um eine App, die jeden Tag die Daten mehrerer Millionen amerikanischer Kinder und Erwachsener sammelt.

Wird TikTok in Deutschland verboten?

Sicherheitsbehörden und Politiker aus den USA kritisieren immer wieder die App. Sie sagen, die chinesische Regierung könnte mit der App die Daten von Millionen Amerikanern klauen. China weist diese Vorwürfe zurück.

Schon Donald Trump hat 2020 versucht, das Herunterladen der App zu verbieten. Das hat nicht geklappt. In Deutschland wird TikTok auch erst mal nicht verboten. Der Digitalminister lehnte im Juni ein Gesetz ab, das TikTok regulieren sollte.

Der US-Staat Indiana hat TikTok verklagt:

