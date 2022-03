Ist DAS die Zukunft von Musik machen?

Dieser Künstler geht mit seinen Meta-Musiksessions auf TikTok viral. Aber was bedeutet das?

Dejota2021 ist ein Künstler aus Venezuela. Mit seinen #MetaSessions auf TikTok geht er gerade durch die Decke. Warum? Weil er dafür abgefahrene Technologien nutzt!

Virtual Reality Producer

2,8 Millionen Mal wurde das Video angeklickt, in dem er zeigt, wie er seine Songs macht. Eine Brille und zwei Controller sind alles, was er dafür benötigt. Er läuft durch sein Zimmer und hat sein Musik-Programm wie ein Spiel vor sich. Klickflächen für Schlagzeug, Klavier oder Blechbläser sind in seinem Raum verteilt. Er läuft quasi durch sein Zimmer und nimmt in jeder Ecke einen Teil seiner Musik auf. Das virale Video könnt ihr euch hier anschauen:

Früher Studio, heute Online-Welt?

Früher wurde Musik aufwendig und analog mit Bandaufnahmen im Studio produziert. Inzwischen kann das quasi jeder zu Hause mit Musikprogrammen und Internet. Durch die Möglichkeiten von Virtual Reality können sich nun neue Türen öffnen: produzieren ohne Keyboard - nur durch Bewegung in einem virtuellen Raum.