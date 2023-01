Polizei verhaftet TikTok-Wahrsager wegen Betrug

Tarotkarten-Readings oder "Rezepte" für sogenannte Love Spells auf TikTok: Blöd wird's, wenn man dafür bezahlt.

Das ist einer Frau aus Shanghai passiert. Sie wollte unbedingt ihren Ex zurückbekommen - und zahlte dafür knapp 1800 Euro für eine Reihe von magischen Ritualen. Die halfen allerdings nicht. Deshalb wandte sich die Frau an die örtliche Polizei.

Gruppe von Scammern erbeutet knapp 110.000 Euro

Die Polizei kam durch den Tipp der Frau auf eine ganze Gruppe von TikTok-Wahrsagern, die mit verzweifelten Menschen Geld machte. Insgesamt konnten sie so knapp 110.000 Euro ergaunern, berichtet die "South China Morning Post".

Schwarze Magie - oder einfach Betrug

Im Fall der Frau führten die Scammer angeblich ein "einwöchiges Ritual schwarzer Magie" durch, bei dem sie "übernatürliche Kräfte vom Teufel" liehen, um ihre frühere Beziehung wieder "aufzuheizen". So wollten sie ihren Ex-Freund dazu bringen, "an niemand anderen mehr zu denken, als an sie".

Auf TikTok gehen so einige Videos rum, die nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen:

