Die Deo-Challenge geht auf TikTok steil. Doch du solltest aufpassen: Im Worst Case fĂĽhrt sie zum Tod.

Die Deo-Challenge auf TikTok: Junge Menschen sprühen bestimmte Hautstellen so lange mit Deo an, bis Verletzungen auftreten. Einige gehen sogar einen Schritt weiter und atmen Deo-Spray so lange ein, bis sie bewusstlos werden. Das ist extrem gefährlich, warnt das Bundesinstitut für Risikobewertung.

Deo-Challenge: Du kannst daran sterben

Wenn du das Deo ...

... sehr lange auf eine Körperstelle sprühst, kann es zu Kälteverbrennungen kommen. Das bedeutet: Schmerzen und der Teil deiner Haut kann geschädigt werden oder sogar absterben.

... einatmest für den Kick, kannst du ohnmächtig werden. Es kann zu Herzversagen, Atemlähmung und sogar zum dauerhaften Hirnschaden oder Tod kommen.

Zwei tote Jugendliche: Sind sie an der Deo-Challenge gestorben?

Im Zusammenhang mit der Deo-Challenge tauchen die Fälle von zwei Jugendlichen auf, die daran gestorben sein sollen:

Der Vater von Leonie aus Schleswig-Holstein sagte der "Bild", dass seine Tochter das Gas inhalierte und daran starb. Wenige Wochen später stirbt Elias aus Nordrhein-Westfalen. Seine Mutter sagt "Ruhr Nachrichten", dass Elias' Zimmer kurz vor seinem Tod ständig nach Deo roch - auch an dem Tag, als sie ihn gefunden hat.

