Was ist NFF?

NFF bedeutet "No Finger February" und ist der "No Nut November" für Frauen.

Das heißt, du darfst dich einen Monat nicht selbstbefriedigen, keine Pornos schauen und keinen Sex haben. Bei TikTok rufen einige Frauen zu der Challenge auf – meistens ohne Erklärung, but we got you.

Was bringt ein Monat ohne Masturbation?

Es gibt keine Studien, die zeigen, wie sich der Verzicht von Selbstbefriedigung bei Frauen auf den Körper auswirkt. Manche versprechen sich dadurch mehr Zeit im Alltag, Konzentration oder Lust. Die Ziele der Challenge sind komplett individuell. Der "No Finger February" wird auch als Parodie vom "No Nut November" der Männer gesehen.

Verändern Pornos unser Sexualverhalten?

Pornos können das Sexverhalten oder die Sicht auf den eigenen Körper beeinflussen. Wenn du den Konsum zurückschraubst oder streichst, könnte das deine Fantasie steigern und dir ein besseres Körpergefühl geben, weil du dich nicht mit anderen Frauen vergleichst. Was Pornos mit uns machen, erfährst du hier.

Eine Sexualtherapeutin hat im Talk bei "Auf Klo" erklärt, was Selbstbefriedigung überhaupt bringt und wann man zu viel masturbiert:

