TikTokerin flieht: "Angst, dass die Russen unser Auto beschießen"

Die ukrainische TikTokerin Valeria Shashenok hatte Videos von ihrem Kriegsalltag gezeigt. Jetzt ist sie geflohen.

Triggerwarnung - Krieg Im folgenden Artikel geht es um Krieg. Das könnte belastend oder retraumatisierend sein.

Valeria (TikTok: @valerisssh) ist 20 Jahre alt und lebte in der ukrainischen Stadt Tschernihiw - die Stadt wurde durch den Krieg stark verwüstet. Mittlerweile ist Valeria wie viele andere aus ihrer Heimat geflohen. 25 Stunden ist sie mit dem Bus von Warschau in Polen nach Mailand in Italien gefahren. Dort lebt sie jetzt bei einer fremden Familie.

"Wir hatten Angst, dass die Russen unser Auto beschießen"

SWR3 hat exklusiv mit Valeria über ihre Flucht und die Ankunft in Mailand gesprochen. Im Interview sagt Valerie, dass sie erst 20 Jahre alt ist, aber schon alles gesehen hat: zerstörte Häuser, Luftalarm, Bomben. Ihre Familie ist noch in der Ukraine, weil ihr Vater als kampffähiger Mann nicht fliehen darf. Ihre Mutter will ihn nicht alleine lassen. Während ihrer Flucht hat sie die großen Straßen Richtung Polen gemieden. Valerie sagt: "Wir hatten Angst, dass die Russen unser Auto beschießen."

Das war Valerias Kriegs-Alltag auf TikTok

Durch ihren Humor konnte sie den Krieg vor ihrer Haustür abbilden und ihre wichtigste Forderung transportieren: Das soll alles so schnell wie möglich aufhören. Auf TikTok gibt sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Im Krieg hieß das: Leben ohne Strom im Schutzbunker, zerstörte Krankenhäuser.

TikTok-Influencerin: "In der Ukraine herrscht schon der dritte Weltkrieg"