So hat Elevator-Boy Tim seine Liebe zu Claudia verkündet!

Lange wurde spekuliert, jetzt ist es raus: Tim Schaecker ist in einer Beziehung. Seine Freundin ist auch Influencerin.

Sie hat auch das Video gepostet, mit dem die beiden ihre Beziehung offiziell gemacht haben. In dem TikTok von Claudia Tihan sieht man, wie die beiden früh morgens in Paris unterwegs sind. Claudia springt Tim in die Arme, die beiden küssen sich und sehen sehr glücklich aus.

Das sagt Tim Schaecker!

Tim selbst hat das Video von der Influencerin aus Kanada kommentiert. Er schrieb:

je t’aime ❤️

(deutsch: Ich liebe dich)

Wie lange schon?

Seit wann die beiden zusammen sind, haben sie nicht verraten. Die Beziehungsgerüchte gibt es aber schon länger. Das erste gemeinsame Foto gab es im April. Da waren beide beim Coachella-Festival in den USA. Danach tauchten immer mehr Hinweise auf. Die zwei haben sich offenbar immer wieder getroffen und machten auch Videos zusammen. Außerdem haben sie gleichzeitig auf den Malediven im gleichen Hotel Urlaub gemacht.

Mit diesem Video haben sie ihre Liebe offiziell gemacht:

