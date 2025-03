Timothée Chalamet gewinnt SAG Award: Kommt jetzt der Oscar?

Der Schauspielpreis gilt als Vorbote für die Oscar-Verleihung. Dabei war Timothée Chalamet nicht mal der Favorit.

Bei der Verleihung der Screen Actors Guild Awards hat der US-amerikanisch-französische Schauspieler Timothée Chalamet am Sonntag den Preis als bester Hauptdarsteller für "A Complete Unknown" gewonnen. Damit sorgte der Boyfriend von Kylie Jenner für eine kleine Überraschung. Als Favorit auf den Preis galt nämlich Adrien Brody für seine Rolle in "The Brutalist".

Was haben die SAG Awards mit den Oscars zu tun?

Hinter den SAG Awards steckt ein großer Schauspielerverband. Und viele der Schauspielerinnen und Schauspieler, die bei den SAG Awards abstimmen, sind dazu auch bei den Oscars berechtigt. Deshalb ist es oft so, dass die Gewinner der SAG Awards auch bei den Oscars abräumen.

FYI: Die Oscar-Verleihung findet dieses Jahr am 3. März um 1 Uhr deutscher Zeit statt.

