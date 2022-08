Achtung Betrug: So läuft die Krypto-Abzocke auf Tinder und Co

Zuerst Komplimente, dann Geld- und Anlagetipps? Auf Dating-Plattformen geht ein Betrugsmasche um: "Pig Butchering".

Der Name - auf Deutsch "Schweine schlachten - ist im übertragenen Sinn gemeint. Das Opfer soll zuerst mit Komplimenten gefüttert werden - sozusagen gemästet werden wie ein Schwein. Der Betrüger erschwindelt sich so das Vertrauen. Dann folgen Investment-Tipps. Das Opfer soll auf einer gefälschten Krypto-Plattform immer mehr Geld einzahlen. Schon an diesem Punkt kann es direkt zu den Kriminellen fließen - auch wenn alles gut scheint. Ist die Wallet voll genug, wird das Schwein geschlachtet. Der Betrüger und das Geld sind weg.

Betrugsmasche international bekannt

Erst vor Kurzem hat die US-Behörden die Bevölkerung gewarnt. Aber auch bei uns ist die Betrugsmasche schon angekommen: Ein 29-Jähriger aus Hessen verlor kürzlich Zehntausende Euro, bei einem 26-Jährigen aus Bayern waren es knapp 100.000 Euro. Ob du mit einem Betrüger chattest, merkst du zum Beispiel daran:

Die Betrüger wollen von Tinder und Co auf Messenger wie WhatsApp wechseln.

Videochats werden abgelehnt.

Du sollst deinen PC per Remote-Software freigeben - angeblich, um dir was zu erklären.

Du sollst Geld als Kryptowährungen einzahlen? Red Flag!

Eine andere Betrugsmasche sind die Europol-Anrufe, auf die immer wieder Leute reinfallen: