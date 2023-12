Hattest du auch Main Character Energy auf Tinder im Jahr 2023? 🔛

Daten für den Plot - so lässt sich das Jahr 2023 auf Tinder zusammenfassen. Die Dating-App gibt den Jahresrückblick.

Tinder hat den "Tinder Year in Swipe" rausgehauen - hier wird zusammengefasst, wie die Singles in der App dieses Jahr drauf waren und welche Trends es gab. Eins ist klar: Viele arbeiteten nicht auf eine feste Beziehung mit Partner hin. Sozusagen ✨Der Weg ist das Ziel✨.

Dieser Emoji regierte Tinder 🔛

Always 🔛 war das beliebteste Emoji auf Tinder 2023. Damit wurde Offenheit und Optimismus gezeigt in der Bio: "Ich bringe positive Energie mit und versuche, das Beste aus jeder Situation zu machen🤍🔛".

N.A.T.O.-Dating - was ist das?!

N.A.T.O. stand auf Tinder für "Not Attached to Outcomes". Mehr als ein Viertel der Gen-Z, die die Funktion der "Relationship Types" nutzten, gaben an, dass sie "offen für Entdeckungen" sind. Also wurde einfach drauf los gedatet, um sich selbst und die eigenen Wünsche zu entdecken.

Dating for the plot

Passend dazu schrieben mehr Menschen in ihrer Bio "Dating for the plot". Sie dateten, um mit anderen Nutzern gute Geschichten für das Leben zu schreiben. Passend dazu ist auch die Main Character Energy - die Hauptfigur des eigenen Lebens sein.

"Delulu is the new trululu"

Delulu kommt aus dem Englischen "delusional" und bezeichnet jemanden, der unrealistische Vorstellungen hat, etwas romantisiert oder starke Wunschvorstellungen hegt. Das Wort Delulu ging auf Tinder richtig durch die Decke. Erstmals tauchte es in Bios im Februar 2023 auf. Im September erlebte es einen 58-fachen Anstieg.

Girl Power!

Auf Tinder lebte 2023 die feminine Energy. Keine Künstlerin tauchte so oft auf Tinder-Profilen auf wie Taylor Swift. Miley Cyrus' "Flowers" war der viertbeliebteste Song. Rihannas Songs wurden nach ihrem Super-Bowl-Auftritt um 52 Prozent häufiger auf Profilen hinzugefügt.

Btw - die Top VIPs aus Deutschland mit den meisten Bio-Erwähnungen waren:

Einfach Delulu.