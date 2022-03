Tinder-Schwindler wurde verarscht!

Unbekannte sollen Simon Leviev mit ihrer Betrugsmasche 6.600 US-Dollar aus der Tasche gezogen haben.

Der Tinder-Schwindler soll selber auf einen Schwindel reingefallen sein. Das will die US-Boulevardzeitung "TMZ" herausgefunden haben.

Das ist passiert!

Simon Leviev sei letzten Donnerstag von einer verifizierten Person auf Instagram angeschrieben worden. Sie meinte, sie könne ihm und seiner Freundin Kate Konlin helfen einen blauen Haken auf Instagram zu bekommen. Die beiden waren noch nicht verifiziert zu dem Zeitpunkt. Die Unbekannte soll geschrieben haben, dass ihr Freund bei Meta arbeitet - dem Unternehmen gehört Instagram.

Tinder-Schwindler von seiner Fake-Familie verklagt!

Er wurde verarscht

Anschließend soll Simon Leviev mit dem Freund der Unbekannten per Videoanruf gesprochen haben. Während des Telefonats saß der Betrüger in einem Büro, das aussah wie eines von Meta. Er bot Simon an sein Profil und das seiner Freundin für 6.664 US-Dollar zu verifizieren. Simon soll das Geld mit PayPal geschickt haben.

Manager hat's geahnt

Simons Manager soll Wind von der Sache bekommen haben und kontaktierte jemanden, der tatsächlich bei Meta arbeitet. Der Mitarbeiter sagte, dass Meta nicht gegen Bezahlungen blaue Haken verteile. Zu spät! Die Betrüger löschten alle Accounts und hauten mit der Kohle des Tinder-Schwindlers ab.

Inzwischen ist Simons Account verifiziert. Sein Management hat sich direkt an Meta gewandt, um das zu erledigen.